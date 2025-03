Parceria entre Governo do Estado e prefeitura realiza mais de 1400 castrações em Barra do Piraí

Com 1430 castrações realizadas em 10 dias úteis, o Castramóvel da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal (RJ Pet) promoveu a maior mobilização de controle de natalidade de cães e gatos da história de Barra do Piraí. A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, por intermédio da Superintendência do Bem-Estar Animal, levou o centro cirúrgico adaptado à praça Nilo Peçanha entre 17 e 28 de março.

O “RJ PET Castrações” é o maior programa de castração gratuita de cães e gatos do mundo, já tendo realizado mais de 500 mil castrações desde sua criação em 2021. Em Barra do Piraí, a estrutura contou com uma equipe de 13 profissionais experientes e qualificados.

Um dos idealizadores do projeto, o deputado federal, Marcelo Queiroz, esteve em Barra do Piraí na última quinta-feira (27) e, juntamente com a prefeita Katia Miki e a superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, foi à praça Nilo Peçanha para conferir o funcionamento do centro cirúrgico.

“É uma honra estar aqui com uma prefeita que luta pela causa animal. Meus recursos como deputado são voltados a esse ideal, e Barra do Piraí pode contar com a minha parceria, não apenas com castração, mas também vacinas e outras campanhas em prol dos nossos pets”, apontou Marcelo Queiroz.

A superintendência do Bem-Estar Animal se fez presente em todos os 10 dias de campanha, oferecendo auxílio para agendamentos, orientações e até mesmo transporte de pets de tutores e protetores dos distritos e outras localidades distantes do Centro do município.

Luciene Maria destacou o sucesso do programa em Barra do Piraí e ressaltou a participação das protetoras. A superintendente ainda anunciou a data da próxima campanha de adoção ‘Me Leva pra Casa’.

“Encerramos a primeira edição do programa de castração RJ PET em Barra do Piraí. O resultado final foi surpreendente, 1430 animais castrados. Contamos com a participação de protetoras nos agendamentos, bem como no resgate e posterior castração de vários animais em situação de rua. Esses pets ficarão em um lar temporário até a próxima campanha de adoção ‘Me Leva pra Casa’, que será realizada no próximo dia 9 de abril. A castração ajuda a evitar a reprodução indesejada, o que, por sua vez, reduz o número de animais abandonados nas ruas”, afirmou a superintendente do Bem-Estar Animal de Barra do Piraí.

A prefeita Katia Miki agradeceu as parcerias responsáveis pela a vinda desse programa ao município e reafirmou o compromisso de seu governo com a causa animal.

“Agradeço muito o apoio do deputado Marcelo Queiroz, o padrinho desse programa, à nossa equipe incansável do Bem-Estar Animal pelo excelente trabalho que estão realizando, e aos protetores que fazem essa luta acontecer. Meu muito obrigada também ao governador Cláudio Castro, que acredita nesse projeto e tem ajudado muito o nosso município. A castração não só melhora a vida dos animais, mas também é fundamental para a saúde pública. Estamos juntos nessa luta. A causa animal tem e continuará tendo uma atenção especial em nosso governo”, declarou a chefe do Executivo.