Motociclista morre em colisão frontal na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (dia 30) na BR-393, Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Por volta das 4h30, no Km 01 da rodovia, próximo a um posto de GNV, uma moto Honda CG 160 colidiu frontalmente com um veículo ainda não identificado.

O condutor da motocicleta, de 31 anos, morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto teria perdido o controle na saída de uma curva, invadindo a pista contrária e colidindo com o outro veículo, que fugiu antes da chegada dos agentes.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP de Volta Redonda, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.