VR: Morre Paulo César Monteiro da Silva, o Paulinho Cachaça, aos 70 anos

Com pesar, a cidade se despede neste sábado (dia 29) de Paulo César Monteiro da Silva, conhecido carinhosamente como Paulinho Cachaça, que faleceu aos 70 anos no Hospital da Unimed de Volta Redonda. Ele foi uma figura conhecida na cidade e deixou uma marca significativa no coração dos amigos e familiares. As causas da morte não foram informadas.

Paulinho era irmão do falecido Maurício Monteiro, o Porreca, que foi assessor especial do prefeito Antonio Francisco Neto e também ex-presidente do Volta Redonda Futebol Clube. Paulinho, como seu irmão, também fez parte da história local, sendo conhecido por sua relação com a tradicional construtora CADIL.

O velório será realizado no Portal da Saudade, em Volta Redonda, e o sepultamento ocorrerá neste domingo (dia 30), com horário definido pela família para as 10h.

Foto: Arquivo pessoal