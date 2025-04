Barra do Piraí: Prefeitura inicia entrega dos kits escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino

Visando garantir que todos os estudantes da rede municipal de ensino tenham materiais de qualidade no ano letivo de 2025, a Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na manhã desta segunda-feira (dia 7), a entrega dos Kits Escolares.

Os materiais estão sendo distribuídos para os segmentos da Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, a Secretaria de Educação fez a aquisição de 7.237 kits, nos quais estão inclusos um excedente de segurança para garantir que cada aluno seja contemplado com seu material de estudo. A compra foi orçada em pouco mais de R$ 3 milhões.

Os kits escolares fornecem todos os materiais que os alunos precisarão utilizar em seus respectivos segmentos, como: agenda, mochila, cadernos, lápis, caneta, tinta guache, transferidor, tesoura, apontador e muito mais.

Nesta manhã, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, foi até o Ginásio Municipal Jacyr Abbud, local onde os kits foram armazenados, e, logo depois, visitou a escola Adma David Chedid, no bairro Matadouro, para acompanhar o início das entregas dos materiais. A chefe do Executivo foi acompanhada pela secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, o secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, e os vereadores Luiz Felipe Ludi, Lu Maciel, Jeordane Perino e José Mauro Nascimento.

Katia ressaltou a qualidade desses materiais, dizendo que a prefeitura está entregando o “melhor Kit Escolar já entregue na história da educação pública de Barra do Piraí”.

“Estamos entregando o melhor Kit Escolar já entregue na história da educação pública de Barra do Piraí. Fizemos a aquisição de mais de 7 mil kits divididos entre os segmentos. Sabemos que, na rede pública, muitos estudantes se encontram em situação de vulnerabilidade social, por isso fizemos questão de buscar a compra de um material de qualidade, garantindo que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades. Já iniciamos a logística e, nos próximos dias, os estudantes das mais de 30 escolas de nossa rede já terão seu kit em mãos”, apontou Katia.

A secretária de Educação explicou o objetivo do poder público com a aquisição e distribuição desses kits, e mostrou sua felicidade em oferecer materiais de qualidade para os alunos da rede pública de ensino do município.

“Queremos dar a cada criança, adolescente ou adulto de nossa rede de ensino, condições não só de infraestrutura, mas pedagógicas, para que eles tenham um aprendizado de qualidade e de sucesso para toda a sua vida. A construção da Educação começa também por um bom material didático e por isso nós estamos muito felizes”, disse a professora Cleide Mara Rocha.

O vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, Luiz Felipe Ludi, declarou que “enquanto presidente da Comissão de Educação e juntamente aos meus colegas vereadores, estou aqui realizando a fiscalização dos materiais que serão entregues para os estudantes da rede municipal de ensino, bem como o emprego do dinheiro público. Gostaria de agradecer a prefeita e a secretária pelo excelente trabalho que, mais uma vez, entregou benefícios aos barrenses”, apontou Luiz Felipe Ludi.

Para o vereador José Mauro Nascimento, “hoje a cidade voltará a sorrir, pois os estudantes barrenses terão aquilo que nunca tiveram”.

A vereadora Lu Maciel apontou que, “Estamos garantindo que nossos alunos estudem com qualidade, e isso é muito gratificante”.

Por fim, o vereador Jeordane Perino destacou que “o governo da Katia tem minha confiança. O trabalho está sendo desenvolvido de maneira séria e responsável e a aquisição desses kits escolares é mais uma prova disso”.

