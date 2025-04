Acordo coletivo da CSN Porto Real é aprovado

Em votação realizada nesta sexta-feira (dia 11), os metalúrgicos da CSN Porto Real aprovaram a proposta de acordo coletivo e do acordo do turno.

A proposta do acordo coletivo recebeu 308 votos favoráveis e 20 votos contrários.

Já o acordo do turno teve 188 votos pela aprovação e 15 contra a proposta.

Veja o acordo aprovado:

Confira os principais termos:

– Reajuste salarial de 5,85% para salários de até R$ 5 mil (incluindo supervisores e técnicos);

– Reajuste de 4% para salários acima de R$ 5 mil;

Abono de 1,50425 salários para trabalhadores operacionais, com pagamento até quinta-feira (dia 17);

– Cartão alimentação no valor de R$ 1.090,26, a partir de 1º de maio;

– Crédito extra de R$ 900 no cartão alimentação, até cinco dias úteis após a assinatura do ACT, referente à renovação do Banco de Horas;

– Bonificação de R$ 4 mil pela aprovação do acordo de turno, com pagamento também até 17 de abril;

– Crédito extra de R$ 1.541 no cartão alimentação, a ser pago até cinco dias úteis após a assinatura do acordo de turno.