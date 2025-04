Atletas do Clube dos Funcionários são convocados para a Seleção Carioca de Natação

Dois jovens atletas do Clube dos Funcionários foram convocados nesta quinta-feira (dia 10) pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ) para integrar a Seleção Carioca de Natação. Gustavo Carreiro Binhott, de 12 anos, e Guilherme Furukawa, 13 anos, irão representar o estado do RJ na Copa das Federações, nos dias 15 e 18 de abril, em Brasília/DF.

A convocação é resultado do desempenho dos atletas nas últimas competições regionais e estaduais. Ambos fazem parte da equipe de natação do Clube dos Funcionários, que tem se consolidado como referência no desenvolvimento de jovens talentos na modalidade.

Para Rômulo Rezende, professor de natação do Clube, essa conquista é fruto de muita dedicação.

“Acompanhar a evolução e o esforço dos meninos sendo reconhecido ao redor do Brasil é gratificante para nós treinadores. Fico feliz em ajudar na formação dos atletas da região e transformar a vida desses jovens através da natação.” destacou Rômulo.

Alex Ribeiro, Diretor de Esportes e Presidente eleito do Clube diz que a conquista é um grande orgulho para a região.

“Ver nossos atletas chegando tão longe é a prova do trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado. Essa conquista é deles, da equipe técnica e de toda a estrutura que o Clube dos Funcionários oferece para fomentar o esporte de base.” afirmou.

Os atletas Gustavo e Guilherme embarcam nos próximos dias para Brasília com a delegação do Rio de Janeiro. A expectativa é de bons resultados e uma experiência valiosa para o crescimento de suas carreiras esportivas.