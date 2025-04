PRF apreende fuzis e pistolas na Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (dia 11, três fuzis e dez pistolas que estavam escondidas dentro de um fundo falso em um carro. O motorista disse que ia visitar amigos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, no Sul Fluminense.

Por volta das 11h, na altura de Piraí, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram o veículo. O condutor contou que vinha de Goiânia com destino ao Rio de Janeiro. Ele afirmou que ia visitar amigos em Copacabana, onde pretendia passear, apesar de estar desempregado.

Entretanto, as K9 Cacau e May, cães especialistas no faro de armas e drogas, indicaram a presença de material ilícito no interior do automóvel. Em uma revista mais detalhada, o armamento foi encontrado em um compartimento escondido no porta-malas. Havia dez pistolas, de marcas variadas, além de três fuzis – calibre 7,62mm e 5,56mm.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (94ª DP).