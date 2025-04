Metalúrgicos da CSN Porto Real votam proposta de Acordo Coletivo nesta sexta-feira

Após a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) pelos metalúrgicos da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, na última semana, agora é a vez dos trabalhadores da unidade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Porto Real decidirem sobre a proposta da empresa. A votação acontece nesta sexta-feira (dia 11), de forma online, das 7h às 17h, por meio do link assembleia.grtsdigital.com.br/FEDMETRJ e também via QR Code divulgado nos boletins oficiais do sindicato.

A proposta foi negociada pela Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real (Sindireal), e contempla pontos como reajuste salarial, abono, cartão alimentação, renovação do Banco de Horas e bonificação pelo acordo de turno.

A assembleia será realizada em ambiente virtual, facilitando a participação dos trabalhadores da unidade. A orientação do sindicato é para que todos os metalúrgicos da planta participem da votação.

Confira os principais termos:

– Reajuste salarial de 5,85% para salários de até R$ 5 mil (incluindo supervisores e técnicos);

– Reajuste de 4% para salários acima de R$ 5 mil;

Abono de 1,50425 salários para trabalhadores operacionais, com pagamento até quinta-feira (dia 17);

– Cartão alimentação no valor de R$ 1.090,26, a partir de 1º de maio;

– Crédito extra de R$ 900 no cartão alimentação, até cinco dias úteis após a assinatura do ACT, referente à renovação do Banco de Horas;

– Bonificação de R$ 4 mil pela aprovação do acordo de turno, com pagamento também até 17 de abril;

– Crédito extra de R$ 1.541 no cartão alimentação, a ser pago até cinco dias úteis após a assinatura do acordo de turno.