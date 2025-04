CSN é reconhecida pela GM como um dos melhores fornecedores globais em 2024

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi escolhida como um dos melhores fornecedores globais da General Motors em 2024. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no início de abril, em Phoenix, no estado do Arizona (EUA). Apenas uma pequena parcela – menos de 1% – dos parceiros da montadora no mundo recebeu o título Supplier of the Year.

A premiação é promovida anualmente pela GM e está em sua 33ª edição. O objetivo é reconhecer os fornecedores que se destacam em critérios como qualidade dos produtos, inovação, sustentabilidade, suporte e desempenho na cadeia de suprimentos global. Esta é a terceira vez que a CSN figura entre os homenageados.

Gerente-geral comercial da empresa, Richard Boarin representou a CSN na cerimônia e afirmou que o reconhecimento “reafirma o relacionamento de confiança” construído com a GM. “É o reflexo de uma parceria sólida, baseada em inovação, eficiência e compromisso com resultados”, declarou.

A CSN fornece aço para o setor automotivo nacional e internacional a partir da Usina Presidente Vargas, localizada em Volta Redonda, sua principal unidade industrial. O aço plano produzido na planta fluminense abastece diversas montadoras e segue padrões rigorosos de qualidade exigidos pelo setor.