Papa Francisco morre aos 88 anos

O Papa Francisco morreu aos 88 anos, segundo o Vaticano.

A morte do papa foi anunciada na manhã de segunda-feira (dia 21) pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano.

“Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco”, disse um comunicado do camerlengo.

Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja.

Farrell continuou: “Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”.

“Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, concluiu a declaração.

O pontífice argentino passou por episódios de dificuldades respiratórias no começo do ano. Ele ficou internado por quase 40 dias no Hospital Gemelli e recebeu alta no dia 23 de março.

Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro com bronquite e depois apresentou uma infecção polimicrobiana.

Papa Francisco

Nascido Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires, em 1936, cresceu em uma família de imigrantes italianos, e, desde cedo, foi marcado por uma vida simples e próxima ao povo. Ingressou na Companhia de Jesus em 1958, destacando-se como professor e líder provincial dos jesuítas na Argentina, onde fortaleceu seu compromisso com a justiça social.

Nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2001, manteve uma postura de humildade, defendendo a dignidade humana e os marginalizados. Em 2013, ao ser eleito papa, escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, simbolizando seu desejo por uma Igreja simples e inclusiva.