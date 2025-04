PF apreende cerca de 170 kg de cocaína na Dutra, em Piraí

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (dia 27), em flagrante um caminhoneiro que transportava aproximadamente 170 kg de cocaína, ocultos em meio a uma carga de alimentos e no interior da cabine do veículo.

A abordagem foi realizada na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ, durante operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), com foco no enfrentamento ao tráfico interestadual de entorpecentes.

Segundo informações, o caminhoneiro saiu de São Paulo e tinha como destino comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, áreas sob influência de facções criminosas, onde a droga seria distribuída.

Após a localização dos entorpecentes, o motorista, o caminhão e o material apreendido foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Posteriormente, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O preso responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode ultrapassar 20 anos de reclusão em regime fechado.

Foto: Divulgação/PF