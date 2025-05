Barra Mansa amplia público-alvo da vacina contra dengue

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa dá mais um importante passo na luta contra a dengue com a ampliação do o público-alvo da vacinação para jovens de 6 a 16 anos. A nova estratégia de vacinação, que terá início na próxima segunda-feira, dia 12, seguirá até o final do mês de maio, quando haverá uma nova atualização sobre os grupos contemplados. Atualmente a vacina está disponível apenas para crianças de 10 a 14 anos.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, a medida segue as orientações do Ministério da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal na cidade. “A vacinação é essencial para evitar formas graves da doença, e é importante para todos, com um foco especial nas pessoas mais vulneráveis”, enfatiza Juliana, que destaca também que a imunização não apenas protege a saúde individual, mas contribui para a saúde coletiva, evitando sobrecargas nos sistemas de saúde e garantindo que a população esteja mais saudável e segura.

A responsável pela imunização no município, Hellen Martins, informa que a vacinação contra a dengue é realizada em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

– É importante ressaltar que aqueles que estão com dengue devem aguardar seis meses antes de receber a primeira dose. Além disso, a vacina não é recomendada para pessoas com alergia a outros imunizantes, imunossuprimidos, gestantes, mulheres em período de amamentação e outras comorbidades, que devem ser avaliadas pela equipe de saúde local. Também é importante alertar que o imunizante não pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas – detalhou.

Entre os principais sintomas da dengue estão febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira e náuseas. Em caso de suspeita, é fundamental buscar orientação médica.

Juliana Russi reforça a relevância de não apenas seguir o calendário vacinal, mas também de colaborar no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, lembrando sempre da campanha ‘10 minutos salvam vidas’, que orienta a população a realizar vistorias em suas residências e terrenos. “A maioria dos focos do mosquito está em locais internos, como reservatórios atrás da geladeira, ralos de banheiro e vasos de plantas”, alerta a coordenadora.

Denúncias sobre residências e terrenos com condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone (24) 3512-0722.

A vacina contra a dengue está disponível nas unidades: Bocaininha, São Francisco, Ano Bom, Colônia 2, Clínica da Família – Vista Alegre, Júlio Caruso – Região Leste, Paraíso de Cima, Vila Nova, Jardim Primavera, Saudade, Belo Horizonte e Vila Delgado.Fotos: Divulgação/PMBM