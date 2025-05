Traficante é preso com pistola com kit rajada em Três Rios

Policiais civis da 108ª DP (Três Rios), com apoio de policiais militares, prenderam um homem, que já era monitorado pelas forças de segurança, com drogas e uma pistola com kit rajada. A captura aconteceu na segunda-feira (dia 6), no bairro Monte Castelo, em Três Rios.

De acordo com os agentes, o homem foi localizado em um imóvel que vinha sendo monitorado. Ao perceber a chegada das equipes, ele tentou fugir, mas foi detido. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola com kit rajada, grande quantidade de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão e material para endolação.

A investigação aponta que o preso fazia parte de uma organização criminosa atuante na região. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária expedido após a divulgação de vídeos nas redes sociais em que aparecia exibindo armas e efetuando disparos.

O preso responderá por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.