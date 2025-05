Meia tonelada de drogas é incinerada na CSN em Volta Redonda por forças de segurança

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, foi o local escolhido para a incineração de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes na tarde desta quarta-feira (dia 7). A queima foi realizada de forma controlada, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Vigilância Sanitária.

As drogas foram apreendidas ao longo dos últimos meses em diversas operações policiais. De acordo com a CSN, o processo foi executado com total segurança ambiental, utilizando um sistema de captação que evita a liberação de fumaça e resíduos tóxicos no ar.

Entre os materiais destruídos, a 7ª Delegacia da PRF do Rio de Janeiro foi responsável pelo descarte de substâncias relacionadas a 115 Termos Circunstanciados de Ocorrências Policiais, reforçando o impacto das ações integradas de combate ao tráfico na região.

Foto: Divulgação/PRF