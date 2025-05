Barra Mansa está com vagas abertas para contratação de médicos especialistas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está contratando médicos especialistas para atender à demanda crescente da população. As vagas disponíveis incluem profissionais das áreas de neuropediatria, reumatologia, psiquiatria infantil e fonoaudiologia.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a iniciativa visa melhorar o acesso a serviços de saúde essenciais. “Com essa contratação, estamos garantindo que mais pacientes recebam os cuidados necessários. A contratação será realizada por meio de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), que facilita a formalização do trabalho como pessoa física”, informou. De acordo com a resolução aprovada junto ao Conselho Municipal de Saúde, o valor pago por consulta para fonoaudiólogo será de R$ 30, enquanto os demais especialistas citados receberão R$ 90 por atendimento.

“Cada médico poderá realizar até 200 consultas mensalmente, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento na rede de saúde do município. Os interessados em se candidatar às vagas devem possuir diploma de especialização e se apresentar na Secretaria de Saúde, localizada no 4° andar do Campla (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral). É necessário entrar em contato com a coordenação de Atenção Especializada para mais informações”, reforçou Sérgio.

Foto: Paulo Dimas