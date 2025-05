Caminhão pega fogo na Dutra em Itatiaia e mobiliza equipes de emergência

Um caminhão pegou fogo na tarde desta quinta-feira (dia 8) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia. O acidente aconteceu no km 325 da pista sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido.

O incêndio mobilizou equipes da corporação, do Corpo de Bombeiros e da CCR RioSP, concessionária que administra a via. Os bombeiros atuaram no combate às chamas para evitar que o fogo se alastrasse e atingisse outras áreas da rodovia.

A causa do incêndio não foi informada.