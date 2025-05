Homem é preso por violência doméstica em Miguel Pereira após agredir ex-companheira

Uma mulher de 38 anos foi vítima de agressão por parte de seu ex-companheiro na tarde de quinta-feira (dia 8), no bairro Arcádia, em Miguel Pereira. O agressor, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar fugir do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento e, durante uma discussão, a empurrou e quebrou objetos dentro de casa. Ao perceber a chegada da guarnição, o suspeito fugiu pela janela e se escondeu em uma área de mata próxima.

Com o apoio da equipe do programa Segurança Presente, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o homem dentro de um ônibus da Viação Linave, na linha Japari x Arcozelo. Ele foi detido e encaminhado à 96ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e dano, com base na Lei Maria da Penha.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga para atendimento médico e, posteriormente, conduzida à delegacia para prestar depoimento. O delegado responsável solicitou perícia na residência e concedeu medida protetiva à mulher, que também foi encaminhada para acompanhamento psicológico e jurídico.

Foto: Divulgação