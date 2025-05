Motorista embriagado e sem CNH é preso na Avenida Beira-Rio

Guardas municipais de Volta Redonda prenderam na noite dessa quinta-feira (8) um homem de 43 anos por dirigir embriagado. Ele foi detido após denúncias de que um carro, modelo Gol, realizava zig-zag na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Além da ingestão de bebida alcoólica, o homem era inabilitado.

Os guardas municipais abordaram o suspeito na altura do bairro Niterói e notaram sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, olhos vermelhos, falta de equilíbrio e hálito etílico. De acordo com populares, antes de ser abordado pelos guardas municipais, o condutor teria colidido em veículos que estavam estacionados no bairro Santa Cruz.

Durante a abordagem, os agentes notaram que o veículo apresentava danos e ao questionarem o homem, ele disse que havia se envolvido em um acidente e contou ter consumido bebida alcoólica e tomado medicamentos, além de não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Ele se negou a passar pelo teste do bafômetro, mas devido aos sinais claros de embriaguez foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Em seguida foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde em exame clínico foi atestada a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e permaneceu preso por conduzir veículo automotor embriagado e por falta de CNH.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, reforçou que as forças de segurança de Volta Redonda têm atuado de forma preventiva e destacou o apoio da população, que auxiliou para evitar uma situação mais grave que pudesse acontecer.

“É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos. Temos atuado de forma contundente, intensificando as operações, seja através da Guarda Municipal, do Sistema Integrado de Segurança ou da Operação Segurança Presente, além de apoiar as ações da Operação Lei Seca em Volta Redonda, para que fatos como esses não se tornem rotina na cidade. Mas a lei mais eficiente no trânsito é a educação. Parabenizo os nossos guardas municipais e agradeço o apoio da população, que entendeu e tem nos auxiliado a fazer uma cidade cada vez mais segura”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.