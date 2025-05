PF, PRF e PMERJ prendem mulher em flagrante com cerca de 40Kg cocaína, 38kg de maconha e pistolas, na Região dos Lagos

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no sábado (dia 10), uma mulher que transportava cocaína, maconha e haxixe, além de duas pistolas e carregadores de fuzil. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (25° Batalhão), ocorreu em Iguaba Grande/RJ, município localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Dentre os materiais apreendidos, estavam cerca de 10 mil cápsulas de cocaína (aprox. 40kg), 2 mil envelopes de maconha (aprox. 38kg), mil envelopes de haxixe (aprox. 2kg) e dois tabletes de maconha, cada um pesando aproximadamente 1 kg. Além disso, foram encontradas duas pistolas e carregadores de fuzil.

Na ocasião, policiais federais da Delegacia da PF em Macaé (DPF/MCE) tiveram êxito em interceptar a mulher na Rodovia Amaral Peixoto. O material era proveniente da Rocinha, comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, e estava sendo transportado pela presa dentro de um veículo e seria distribuído nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Após o auto de prisão em flagrante, a presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico de armas, cujas penas somadas podem chegar até 21 anos de reclusão.