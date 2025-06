Homem é preso em Volta Redonda por furto qualificado e falsidade ideológica

Um homem de 34 anos foi preso na manhã da quarta-feira (dia 4), em Volta Redonda, por crimes de falsidade ideológica, falsa identidade, posse de droga para consumo próprio e em cumprimento de mandado de prisão por furto qualificado. A ação foi realizada por agentes da 93ª DP, sob coordenação do delegado titular, Dr. Vinicius de Mello Coutinho, e do delegado assistente, Dr. José Carlos Pereira Neto.

Os policiais se dirigiram a uma residência no bairro Parque das Ilhas após investigações apontarem o local como moradia do suspeito, já conhecido por envolvimento em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais da cidade. Ao ser abordado, o homem tentou enganar os agentes, apresentando-se com o nome do suposto irmão. No entanto, a equipe verificou que não havia registro de um irmão com aquele nome, o que gerou desconfiança.

Durante revista pessoal, os agentes encontraram três sacolés contendo pedras de crack no bolso do suspeito. Ele foi então conduzido à delegacia, onde continuou afirmando identidade falsa até que, no momento da certificação, foi confirmada sua verdadeira identidade. Com isso, além da prisão em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica, falsa identidade e posse de drogas, foi cumprido o mandado de prisão por furto qualificado.

A identificação do homem foi possível graças ao sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), que registrou imagens de diversos furtos ocorridos na cidade. Agentes da Guarda Municipal também colaboraram com as diligências, contribuindo para a localização do suspeito.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

