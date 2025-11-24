Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Volta Redonda no sábado

A magia do Natal vai tomar conta de Volta Redonda no próximo sábado (dia 29), quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola percorrerá, pelo terceiro ano consecutivo, diversos bairros levando luz, alegria e música para moradores de toda a cidade. A saída está marcada para 19h30, partindo da Praça Oscar Cardoso, no bairro Casa de Pedra, em mais um evento que conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda.

Depois da largada no Casa de Pedra, a caravana segue para o Shopping Park Sul e, em seguida, para o bairro São Geraldo. O trajeto continua pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, avançando até o Viaduto Nossa Senhora das Graças. De lá, segue pela Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, rumo à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), percorrendo praticamente toda sua extensão.

A caravana prossegue, depois, pela Avenida das Laranjeiras, segue pela Avenida Retiro e chega à Avenida Sávio Gama, de onde segue até o bairro Niterói. Na sequência, retorna ao Aterrado pela Avenida Paulo de Frontin, passando também pelo Estádio da Cidadania.

A próxima etapa será Avenida dos Trabalhadores, em direção à Vila Santa Cecília, chegando à Praça Brasil, ponto tradicional de concentração de moradores para acompanhar o desfile iluminado. O encerramento acontece na Rua 14, também na Vila Santa Cecília.

A expectativa é que milhares de famílias acompanhem o trajeto, repetindo o sucesso de anos anteriores e fortalecendo o espírito natalino no município. O evento integra a programação cultural de fim de ano promovida pela prefeitura.

Foto: Divulgação/SMC – Secom/PMVR