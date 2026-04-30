Cães em situação de maus-tratos são resgatados no Retiro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), realizou nessa quarta-feira (29) uma ação de fiscalização que resultou no resgate de dois cães em uma residência no bairro Retiro.

Segundo a SMPDA, a equipe constatou no local que os animais – uma poodle e um golden retriever – viviam em ambiente insalubre, sem acesso adequado a água e alimentação, caracterizando situação de maus-tratos. Diante do quadro, os cães foram retirados e encaminhados para cuidados de higiene e avaliação veterinária, e após o tratamento e reabilitação os animais serão disponibilizados para adoção responsável.

O caso também foi direcionado para outros setores da prefeitura, uma vez que a tutora apresenta questões de saúde mental e necessita de acompanhamento e apoio especializado.

O secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância de uma atuação integrada. “Nosso objetivo é sempre garantir o bem-estar dos animais e avaliar as condições em que vivem. Cada caso tem suas particularidades, e por isso buscamos atuar em conjunto com outras secretarias, reforçando o papel do Poder Público na proteção da vida, tanto dos animais quanto das pessoas.”

Foto: Divulgação – SMPDA.

