PRF prende casal com cerca de 5 kg de drogas na Via Dutra, em Resende



Um casal de jovens foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (dia 30), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A abordagem foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante patrulhamento de rotina.

Segundo a PRF, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo por volta das 13h30, quando suspeitou da atitude dos ocupantes de um veículo Hyundai HB20, com placas de Lorena (SP). O carro foi interceptado na altura do km 309, no sentido Rio de Janeiro.

A motorista, de 24 anos, proprietária do veículo, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. No banco do passageiro estava um jovem de 21 anos. De acordo com os agentes, o nervosismo apresentado pelos dois levantou suspeitas, levando à pergunta sobre o transporte de material ilícito.

Ainda conforme a PRF, o passageiro admitiu que levava drogas em uma mochila posicionada atrás do banco. Durante a revista, foram encontrados cinco tabletes de skunk e um tablete de crack, totalizando aproximadamente cinco quilos de entorpecentes.

O jovem também confessou que o casal receberia R$ 2 mil pelo transporte da carga, que saiu de Taubaté (SP) e teria como destino a comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde o caso foi registrado e segue para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF