Três adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no Vale Verde, em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de três adolescentes por envolvimento com tráfico de drogas na tarde da sexta-feira (dia 1º), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Com o grupo, foram encontrados entorpecentes, dinheiro e celulares.

De acordo com informações do 28º BPM, a ação teve início por volta das 17h, após denúncia sobre a atuação de suspeitos na Rua 5. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I e II), além do Serviço Reservado (P2), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da supervisão de graduado, participaram da operação.

Após cerco tático no local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados durante buscas em um terreno próximo. Os três adolescentes, com idades de 15 e 16 anos, foram apreendidos.

Na ação, os policiais recolheram 127 pedras de crack (cerca de 80 gramas), 113 pinos de cocaína (aproximadamente 115 gramas), R$ 105 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os jovens foram levados inicialmente ao Cais Aterrado para atendimento médico – apresentavam apenas escoriações decorrentes da tentativa de fuga – e, posteriormente, encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia. Eles foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e permaneceram apreendidos.

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