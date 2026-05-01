Foragido por homicídio, tráfico de drogas e ameaça é preso pela PM em Volta Redonda

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (dia 1º), em Volta Redonda, após policiais militares identificarem um mandado de prisão em aberto durante uma abordagem de rotina no bairro Jardim Cidade do Aço.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 11h55, na Rua Frei Henrique Soares. Os policiais realizaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após consulta aos sistemas, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto.

O homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia para confirmação da informação. Na unidade, foi verificado que o mandado estava relacionado a crimes de homicídio, ameaça e tráfico de drogas.

Diante da confirmação, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.