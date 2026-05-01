Com lance de R$ 4,7 milhões, prédio do Banco do Brasil na Vila Santa Cecília vai a leilão

Um dos imóveis mais conhecidos do comércio da Volta Redonda entrou em processo de venda. O prédio que abriga a agência do Banco do Brasil na Rua 33, na Vila Santa Cecília, foi incluído em leilão público nacional com lance mínimo fixado em R$ 4,7 milhões. As propostas começaram a ser recebidas na quinta-feira (dia 30), por meio de plataforma online.

Apesar da alienação, a unidade bancária não será desativada. O edital prevê a chamada “locação simultânea”, modelo em que o comprador do imóvel assume a obrigação de alugá-lo de volta à própria instituição financeira. O contrato terá duração de até 60 meses (cinco anos). Pelo uso do espaço, que inclui o pavimento térreo e o mezanino, o banco pagará aluguel mensal inicial de R$ 30,8 mil.

A operação está detalhada no Edital de Leilão Público nº 2026/260004V e segue uma estratégia adotada pela instituição para reduzir a imobilização de ativos imobiliários, mantendo a operação em pontos considerados estratégicos. Nesse formato, o banco deixa de ser proprietário do imóvel, mas preserva sua presença física no endereço por meio de contrato de locação. A prática tem sido utilizada por grandes instituições financeiras como forma de gerar liquidez sem alterar a rede de atendimento.

Regularização

O prédio, no coração da Vila Santa Cecília, apresenta uma particularidade: o pavimento superior pertence a terceiros. Com isso, o futuro comprador terá que formalizar a constituição de um condomínio, conforme determina a Lei nº 4.591/64 e o Código Civil Brasileiro.

Além do valor da arrematação, o investidor também ficará responsável por custos de regularização documental junto à prefeitura de Volta Redonda e ao cartório de registro de imóveis, bem como pela obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), exigido para funcionamento regular do imóvel.

Outro ponto estabelecido no edital é a obrigatoriedade de manutenção do padrão visual da fachada, incluindo a identidade da instituição financeira na parte frontal e lateral do prédio. Até o fechamento desta edição, não havia confirmação oficial sobre a conclusão da venda ou eventual arremate do imóvel durante a sessão pública realizada na quinta-feira.

Localização estratégica

Situado nas proximidades do Mercado Popular da Vila Santa Cecília e do Sider Shopping, o imóvel está em uma das áreas mais movimentadas da cidade. A Rua 33 concentra forte atividade comercial e de serviços e passa por um processo de revitalização urbana iniciado há cerca de três anos.