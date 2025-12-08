Câmara de Barra Mansa suspende atendimento presencial por dois dias devido a problemas na rede elétrica

A Câmara Municipal de Barra Mansa suspendeu, nesta segunda (dia 8) e terça-feira (dia 9), o atendimento presencial ao público em razão de problemas na rede elétrica da sede do Legislativo.

De acordo com a instituição, mesmo com a interrupção do expediente, os serviços continuam funcionando de forma remota. Quem precisar entrar em contato com a Casa pode fazê-lo pelo e-mail [email protected], onde as demandas serão recebidas normalmente.

A Câmara informou que os servidores seguem trabalhando em regime remoto até que a situação seja regularizada. A nota oficial agradeceu a compreensão da população.

Foto: Divulgação