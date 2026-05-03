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domingo, maio 3, 2026
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Adolescente é apreendido com revólver municiado em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
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Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo (dia 3) após ser flagrado com uma arma de fogo em uma residência na Servidão F1, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do 28º BPM após denúncia de que o local estaria sendo utilizado para armazenar armas e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 10h50. Durante a revista no imóvel, os agentes encontraram um revólver calibre 38 municiado. O menor foi detido no local e não possuía anotações criminais anteriores.

A ocorrência foi registrada como posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O adolescente foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado

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