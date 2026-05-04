Confronto: Troca de tiros com a PM termina com prisão e apreensão de arma em Pinheiral

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com um homem preso e a apreensão de uma pistola de uso restrito nesse domingo (dia 3), no bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Itaperuna quando identificou um grupo de suspeitos já conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ao perceberem a presença da viatura, alguns deles fugiram e entraram em uma residência.

Durante a ação, dois suspeitos correram para dentro do imóvel e, de acordo com a PM, efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram. Em outra parte da rua, um terceiro homem também teria atirado contra os policiais, gerando novo confronto.

Após o controle da situação, os agentes realizaram buscas nas residências, mas não encontraram outros materiais ilícitos além de uma pistola calibre 9 milímetros, com nove munições e um carregador estendido.

Um dos envolvidos, de 23 anos, foi preso no local. Outros três suspeitos, de 21, 26 e 30 anos, conseguiram fugir, mas foram identificados.

A ocorrência foi registrada na 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral. O homem detido permaneceu preso e vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e resistência. Já os demais suspeitos também foram indiciados pelos mesmos crimes, e um deles ainda vai responder por tentativa de homicídio.

A polícia segue em busca dos foragidos.

Foto: Divulgação