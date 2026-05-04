Homem é flagrado com drogas durante abordagem no Roberto Silveira, em Barra Mansa

Um homem de 28 anos foi conduzido à delegacia após ser flagrado com drogas na noite de domingo (dia 3), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando observou o suspeito em atitude considerada suspeita.
Ao perceber a aproximação dos agentes, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado inicialmente.
Questionado, o homem afirmou que estava na casa da namorada e que havia ido até o local para comprar drogas. Ele indicou aos policiais onde teria adquirido os entorpecentes. Nas buscas realizadas nos pontos mencionados, os agentes encontraram pequenas quantidades de maconha, cocaína e crack, além de R$ 105 em dinheiro e um celular.
O material foi apreendido e encaminhado para perícia.
O suspeito foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Após prestar depoimento, ele foi ouvido e liberado.
