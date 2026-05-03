Violência: Polícia é alvo de tiros durante ação para coibir baile funk em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar para coibir a realização de um baile funk terminou em confronto armado na noite de sábado (dia 2), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Durante a operação, agentes foram alvo de disparos de arma de fogo e uma viatura chegou a ser atingida.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes do 28º BPM realizavam patrulhamento na região da Mineira, na Vila Americana, por volta das 23h50, em cumprimento a uma operação com o objetivo de impedir a realização do evento. Durante a ação, os policiais foram surpreendidos por tiros efetuados por suspeitos ligados ao tráfico de drogas que atuam na localidade.

Para repelir a agressão, os agentes revidaram. Um sargento efetuou 19 disparos de fuzil calibre 7,62, enquanto um cabo realizou 14 disparos com pistola. Outro sargento também efetuou um disparo com fuzil durante o confronto.

Ainda segundo a PM, uma das viaturas foi atingida por um disparo no vidro traseiro do lado esquerdo. Apesar da intensidade do confronto, não há informações sobre feridos.

Após o ocorrido, foi solicitado apoio e as equipes permaneceram no local para preservação da área. O caso foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde a viatura passou por perícia.

A ocorrência foi registrada como disparo de arma de fogo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.