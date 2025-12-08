Furlani segue internado na Santa Casa; quadro é de estresse e pressão elevada, segundo a prefeitura

A Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Barra Mansa divulgou, nesta segunda-feira (dia 8), novas informações sobre o estado de saúde do prefeito, Luiz Furlani (PL), internado desde ontem (dia 7), na Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Em nota oficial, a assessoria informou que o chefe do Executivo permanece na unidade hospitalar, onde apresentou um quadro de estresse associado ao aumento da pressão arterial. Segundo o comunicado, ele segue internado por orientação médica, para garantir um período de repouso mais amplo e seguro, além de realizar exames complementares. O estado de saúde é estável.

A Folha do Aço apurou que a equipe médica também investiga a possibilidade de que o prefeito tenha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Relatos obtidos pela reportagem, ainda não confirmados pela Secretaria de Comunicação, apontam que Furlani está internado em observação na UTI. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Furlani buscou atendimento após acordar indisposto e permanecer com mal-estar desde a noite de sábado (dia 6). Ele está acompanhado pela esposa, Joseane Ricarte, primeira-dama e secretária de Assistência Social, e segue sob observação.

Nas redes sociais, políticos se manifestaram pela melhoria do chefe do Executivo barramansense. “Amigo, Furlani, estamos em orações e na torcida para que você volte a administrar a nossa cidade o mais breve possível”, publicou o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Sandro (SD).

Já o ex-prefeito Rodrigo Drable adotou um tom otimista. “Nosso prefeito sentiu-se mal ontem, foi atendido na Santa Casa de Barra Mansa e está bem, graça a Deus. Em alguns dias estará de volta e acelerado, como sempre!”, afirmou Drable.

A administração municipal voltou a agradecer as mensagens de apoio e pediu que a população mantenha pensamentos positivos para a plena recuperação do prefeito.