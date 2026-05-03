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Resende: homem é preso por agredir companheira e tentar filmá-la em trajes íntimos

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FOLHA DO ACO
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Mais um caso de violência doméstica foi registrado no Sul Fluminense. Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de sábado (dia2), em Resende, suspeito de agredir a companheira, de 41 anos, no bairro Liberdade. O caso aconteceu na Rua Almirante Barroso e foi enquadrado como lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estaria filmando a vítima em trajes íntimos enquanto a ofendia verbalmente. Ao tentar impedir a gravação, a mulher acabou sendo atacada.

Ainda segundo os agentes, o homem puxou o cabelo da vítima, a derrubou e passou a agredi-la. Ela tentou se defender, mas sofreu lesões. Os policiais também relataram que o suspeito apresentava sinais de embriaguez e não conseguia explicar o ocorrido.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde não foi informado.

O agressor foi encaminhado para a delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

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