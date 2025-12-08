Rodrigo Santana é o novo técnico do Voltaço

O Voltaço informou oficialmente, nesta segunda-feira (dia 8), que Rodrigo Santana será o novo técnico da equipe profissional. Ele comandará o time nas competições que serão disputadas em 2026, como o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Sudeste e o Campeonato Brasileiro da Série C.

Rodrigo, de 43 anos, é natural de Santos (SP) e chega ao Esquadrão de Aço com contrato válido até o fim do Campeonato Brasileiro.

Ao longo de sua carreira, já dirigiu equipes como São Carlos (SP), Juventus (SP), Uberaba (MG), URT (MG), Atlético Mineiro, Avaí (SC), Coritiba (PR), Confiança (SE), Rans Nusantara (Indonésia), Vaca Diez (Bolívia), ABC (RN), Athletic (MG) e Remo (PA).

No comando da equipe paraense, conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Rodrigo Santana falou sobre o que representa e como encara oportunidade de assumir o comando técnico do Voltaço.

“É uma grande honra e uma responsabilidade enorme assumir o comando do Volta Redonda. Representa o reconhecimento de um trabalho sério e a chance de contribuir com um projeto que tem identidade, ambição e tradição. Encaro essa oportunidade com total foco, motivação e respeito pela história do clube. Sei da força da instituição e da torcida, e chego para somar, buscando construir uma equipe competitiva, comprometida e que represente o Voltaço com orgulho. Estou muito feliz e pronto para esse novo desafio”, afirmou o novo comandante do Esquadrão de Aço.

Foto: Divulgação/Bruno Cantini