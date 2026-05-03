Homem é detido com réplica de revólver durante abordagem em Barra Mansa

Um homem de 44 anos foi detido na noite de sábado (dia 2) após ser flagrado com uma réplica de revólver durante uma abordagem da Polícia Militar em Barra Mansa. O caso aconteceu na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Mangueira.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina por volta das 23h15 quando suspeitou da atitude do homem. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria abaixado a cabeça e demonstrado nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram dentro da mochila do suspeito uma réplica de revólver calibre .38, do tipo airsoft, modelo CO2. O material foi apreendido.

O homem foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado. A réplica permaneceu apreendida.

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