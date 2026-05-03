Homem com anotações por tráfico é preso com pistola de uso restrito e numeração raspada na Vila Independência

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na noite de sábado (dia 2), na Vila Independência, em Barra Mansa. A prisão ocorreu após atitude suspeita durante patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, equipes do 28º BPM realizavam ronda por volta das 23h35 quando observaram um grupo reunido em uma praça na Rua João Afonso Borges. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos tentou se afastar e chamou a atenção dos agentes ao arremessar um objeto por cima do muro de uma residência.

Diante da suspeita, os policiais realizaram buscas no local e encontraram uma pistola calibre 9mm da marca Bersa com numeração suprimida, além de 17 munições intactas. O homem foi abordado e detido.

Segundo a PM, o suspeito possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e já havia cumprido pena em regime fechado, sendo considerado egresso do sistema prisional desde 2018.

Ele foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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