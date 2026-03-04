Governo do Rio envia agentes da Defesa Civil estadual para apoiar Juiz de Fora após fortes chuvas em Minas Gerais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro enviou, na terça-feira (dia 3), agentes da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (SEDEC-RJ) para atuar em apoio ao município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, após as fortes chuvas que atingiram a região. A previsão é de permanência da equipe enquanto houver necessidade operacional, em alinhamento com as autoridades locais e a Defesa Civil Nacional.

A missão conta com 11 bombeiros militares, entre engenheiros, arquitetos e equipe de apoio, que trabalham na análise das estruturas atingidas. A operação é realizada de forma integrada com a Defesa Civil Nacional e equipes dos municípios de Niterói e Petrópolis, com a implantação de um Sistema de Comando de Incidentes (SCI), fortalecendo a coordenação das ações e contribuindo para que as famílias afetadas possam retomar à normalidade de suas rotinas.

– Minas Gerais é nosso parceiro. Somos membros do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e não poderíamos deixar de nos colocar à disposição para apoiar a cidade de Juiz de Fora neste momento difícil. A solidariedade entre os estados é fundamental diante de eventos climáticos cada vez mais intensos. Nossos militares estão atuando para reforçar as vistorias e orientar a população – ressaltou o governador Cláudio Castro.

A atuação ocorre em toda a região do município, com foco nos bairros Juscelino Kubitschek, Vila Alpina, São Benedito, Vila Ozanan, Barbosa Lage, Santa Cruz, Cerâmica e Paula Lima. A principal atividade desenvolvida é a realização de vistorias técnicas em edificações impactadas pelas chuvas, com o objetivo de avaliar riscos estruturais e garantir a segurança dos moradores.

Até o momento, foram realizadas 27 vistorias, que resultaram em 15 interdições por risco estrutural. Outras 15 edificações também foram visitadas, ocasião em que as equipes prestaram orientações técnicas aos moradores quanto aos riscos identificados e às medidas preventivas necessárias.

– O envio desses militares demonstra a importância da integração entre as Defesas Civis e da pronta resposta diante de eventos extremos. Nosso trabalho está sendo feito para preservar vidas e reduzir riscos – ressaltou o coronel Tarciso Salles, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-Geral do CBMERJ.