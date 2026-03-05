Voltaço vence de virada fora de casa e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda está na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação veio na noite desta quarta-feira (dia 4), com vitória por 4 a 2 sobre o Ivinhema Futebol Clube, fora de casa.

O time sul-fluminense começou em desvantagem, após os donos da casa abrirem dois gols no início da partida. Ainda no primeiro tempo, no entanto, conseguiu reagir. Ygor Catatau diminuiu o placar, Wellington Silva empatou e Dener marcou o terceiro, garantindo a virada antes do intervalo.

Na etapa final, o Voltaço controlou o jogo e administrou a vantagem. Nos minutos finais, o estreante Fellipinho marcou o quarto gol e confirmou a vitória.

Com o resultado, a equipe avança para a terceira fase e enfrentará o América-RN. O confronto terá mando de campo do Volta Redonda, com data prevista para a próxima semana, ainda a ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fotos: Divulgação/VRFC