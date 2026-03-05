Vereador pede suspensão de blitzes da Lei Seca no Ano Bom, em BM

O presidente da Câmara de Barra Mansa, Paulo Sandro (Solidariedade), apresentou um requerimento solicitando ao Governo do Estado a suspensão das blitzes da Operação Lei Seca realizadas na Avenida Tenente José Eduardo e em vias próximas, no bairro Ano Bom. A proposta foi aprovada pelos vereadores nesta quinta-feira (dia 5).

Segundo o parlamentar, as operações realizadas no local estariam causando congestionamentos que podem comprometer o acesso a duas unidades de saúde da região: a Casa de Saúde Santa Maria e o Hospital da Mulher de Barra Mansa, ambos com atendimento emergencial.

De acordo com Paulo Sandro, a interrupção do tráfego durante as blitzes pode dificultar o deslocamento de ambulâncias, pacientes e profissionais de saúde.

“A Lei Seca tem o objetivo de salvar vidas ao retirar motoristas embriagados das ruas, mas não pode funcionar como barreira para atendimentos emergenciais. A legislação brasileira prioriza o socorro à vida”, afirmou o vereador, acrescentando que médicos também relatam dificuldades pontuais ao serem abordados enquanto se deslocam para procedimentos de urgência.

Outro ponto levantado pelo presidente da Câmara é o impacto econômico na região. Segundo ele, o bairro Ano Bom abriga um polo gastronômico com 42 estabelecimentos de diferentes portes, responsáveis por mais de mil empregos diretos e indiretos.

De acordo com o vereador, comerciantes relatam queda no movimento em dias de operação, devido ao receio de frequentadores em passar pelas blitzes e ao congestionamento gerado nas vias.

Apesar das críticas à localização das ações, Paulo Sandro afirmou ser favorável à fiscalização contra a combinação de álcool e direção. Ele defende, porém, que as operações sejam realizadas em outros pontos estratégicos da cidade, especialmente em acessos a rodovias com maior registro de acidentes.

O requerimento também pede que, em futuras ações, o Governo do Estado evite a instalação de blitzes em áreas próximas a outras unidades de saúde de atendimento contínuo no município, como a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa e a UPA Centro de Barra Mansa.

Segundo o vereador, o pedido busca evitar riscos ao atendimento médico e reduzir impactos no trânsito e na economia local.