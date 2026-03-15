Família pede doação de sangue para operadora da CSN baleada pelo ex-companheiro

A família de Dayane Menezes dos Santos Reis, de 36 anos, operadora de ponte rolante da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), iniciou um pedido de doação de sangue para reforçar os estoques do hemonúcleo responsável pelo atendimento à paciente.

Dayane foi baleada pelo ex-companheiro em janeiro no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, e segue internada em estado grave, porém estável, no Hospital Santa Cecília.

De acordo com a cunhada da vítima, Bionda Vigorito, o pedido partiu da equipe do hemonúcleo do Rio de Janeiro, que informou que o estoque de sangue do tipo O negativo está baixo. Apesar da maior necessidade desse tipo sanguíneo, também estão sendo aceitas doações de outros tipos.

Para facilitar a participação de voluntários, será disponibilizada uma van para transporte dos doadores. A saída está marcada para o dia 17 de março, às 7h, da Rodoviária de Volta Redonda.

Segundo Bionda, Dayane tem utilizado bolsas de sangue e também plaquetas durante o tratamento, pois desenvolveu um quadro de anemia enquanto permanece internada. A paciente segue sedada e já passou por traqueostomia, procedimento comum em casos de intubação prolongada.

Crime

Dayane Reis foi baleada no peito, no abdômen e no braço na noite de 21 de janeiro, após uma discussão com o ex-companheiro na Rua Haiti, na Vila Americana. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O suspeito, um policial militar de 39 anos, foi preso horas depois do crime durante uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e permanece à disposição da Justiça.