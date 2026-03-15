Prefeitura marca nova licitação para monumento aos Arigós após reformulação do projeto

A Prefeitura de Volta Redonda marcou para o dia 25 de março, às 9h, a nova licitação para a construção do monumento em homenagem aos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que migraram para a cidade e ficaram conhecidos como “Arigós”. O processo ocorrerá na modalidade eletrônica e terá valor estimado em R$ 3,4 milhões.

Na edição de 30 de janeiro, a Folha do Aço revelou que o projeto precisaria ser totalmente reformulado antes da realização de uma nova concorrência pública. A necessidade de revisão ocorreu após a rescisão do contrato com a empresa responsável pela obra, em outubro de 2025, em meio a uma série de atrasos e questionamentos sobre a execução do projeto.

De acordo com o novo edital, identificado como concorrência nº 9002/2026, a obra será executada sob o regime de empreitada e prevê a retomada da construção do monumento na região da Torre da TV, localizada no núcleo Fazendinha, no bairro Retiro.

Desde 2023

A construção do monumento foi iniciada em fevereiro de 2023 e, de acordo com o cronograma original, deveria ter sido concluída em janeiro de 2024. No entanto, os trabalhos foram interrompidos e seguem sem previsão de retomada desde então.

A obra estava sendo executada pela RM2 Construtora, que apontou dificuldades técnicas e problemas logísticos como principais causas para os atrasos. Segundo a empresa, o acesso ao local é limitado, o que dificulta o transporte de materiais por carretas de grande porte e compromete a logística da construção.

Além das dificuldades operacionais, o projeto original apresentava inconsistências técnicas que acabaram tornando a execução inviável em alguns pontos, segundo relatos relacionados ao processo.

Custos e estrutura prevista

Com a rescisão do contrato, a Prefeitura precisou revisar o cronograma e os custos da obra. Inicialmente estimado em cerca de R$ 3,7 milhões, o empreendimento chegou a ultrapassar os R$ 4,3 milhões após reajustes ao longo da execução.

O projeto anterior previa a construção de um monumento em aço corten, material frequentemente utilizado em esculturas e obras arquitetônicas, além da implantação de banheiros e de uma cantina para atendimento ao público. Também estava prevista a reforma da estrutura existente no local, com o objetivo de revitalizar a área utilizada por visitantes e trabalhadores.