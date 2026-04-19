URGENTE: Explosão de carreta interdita Dutra e mobiliza equipes de resgate em Barra Mansa

Um grave acidente envolvendo a explosão de uma carreta carregada com combustível interditou totalmente a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 273, em Barra Mansa, na tarde deste domingo (dia 19). A ocorrência foi registrada por volta das 14h54, segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via.

De acordo com informações iniciais, a explosão ocorreu na pista sentido Norte (RJ) e teria atingido outros veículos. Moradores do bairro Boa Sorte relataram ter ouvido um forte estrondo, seguido de tremor, nas proximidades. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cenas de grande destruição, mas ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade dos danos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local para controle da situação, socorro às vítimas e segurança da área. A PRF informou que o caso é tratado como um sinistro com explosão seguido de pelo menos um óbito, mas destacou que os dados ainda estão sendo apurados com cautela.

A concessionária informou que há vítimas em avaliação, sem detalhar o número ou estado de saúde. As pistas nos dois sentidos foram totalmente bloqueadas, causando congestionamento de cerca de 7 quilômetros no sentido Rio e 1,5 quilômetro no sentido São Paulo.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número de vítimas. As causas do acidente também serão investigadas.

Fotos: Redes Sociais