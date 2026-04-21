Morre em Volta Redonda o médico Reginaldo Sorrenti Marcello, aos 88 anos

Morreu por volta das 16h desta terça-feira (dia 21), aos 88 anos, o médico Reginaldo Sorrenti Marcello, profissional reconhecido pela atuação na área da saúde em Volta Redonda. A informação foi divulgada por familiares.

Ao longo da carreira, Dr. Reginaldo construiu uma trajetória marcada pelo cuidado com os pacientes, ética e dedicação à medicina, sendo respeitado por colegas, amigos e pela comunidade. Ele foi fundador e proprietário da Conmedh Saúde e Assistência Integrada de Saúde, da Clínica São Camilo, em Volta Redonda e do Hospital Menino Jesus de Praga, em Barra Mansa.

Ele deixa esposa, três filhos e 12 netos, além de um grande número de pacientes e admiradores que acompanharam sua atuação profissional ao longo dos anos.

O sepultamento será realizado às 11 horas desta quarta-feira (dia 22), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Foto: Arquivo pessoal