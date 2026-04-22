Casal chega brigando a batalhão da PM e mulher acaba internada para cirurgia em Volta Redonda

Uma briga entre um casal terminou com uma jovem de 22 anos ferida e hospitalizada na noite desta quarta-feira (dia 22), em Volta Redonda. O caso foi registrado como lesão corporal na 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após o homem, de 50 anos, chegar dirigindo de forma brusca ao pátio do 28º BPM, na Voldac, acompanhado da esposa. No local, a mulher relatou aos policiais que estava com a mão machucada após uma discussão com o companheiro.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São João Batista, onde precisou permanecer internada para passar por cirurgia em um dos dedos da mão. Já o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Ainda segundo a PM, ambos apresentavam lesões: o homem tinha uma mordida no braço direito. Após avaliação da autoridade policial, os dois foram autuados por lesão corporal e responderão em liberdade.