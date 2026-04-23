Guarda Municipal flagra moto com antirradar e jovem inabilitado em Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagrou, em duas ações realizadas em menos de 24 horas, uma motocicleta equipada com dispositivo antirradar e um jovem inabilitado conduzindo uma moto. As ocorrências, registradas entre a tarde de quarta-feira (dia 22) e a manhã desta quinta-feira (dia 23), também identificaram em ambos os veículos adulterações nos escapamentos, que provocavam barulho excessivo.

No primeiro caso, ocorrido na tarde de quarta-feira, agentes flagraram na Avenida Retiro, no bairro Retiro, uma motocicleta com escapamento barulhento e equipada com um dispositivo antirradar – mecanismo ilegal que oculta a placa do veículo e dificulta a fiscalização. O equipamento é proibido por lei e é utilizado para facilitar fugas de motociclistas infratores. O condutor, um homem de 31 anos, foi abordado e, diante das irregularidades, a moto foi removida ao depósito público municipal, e todas as autuações cabíveis foram aplicadas.

Já na manhã desta quinta-feira (23), durante um patrulhamento de rotina no bairro Niterói, guardas municipais flagraram um jovem conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação. O flagrante ocorreu em frente ao Colégio Estadual Santos Dumont e foi realizado pela Patrulha Escolar.

Além da infração, o veículo apresentava escapamento não original, sem o selo de certificação do Inmetro, produzindo ruído excessivo – prática que infringe as normas de trânsito e impacta diretamente o bem-estar da população, especialmente em áreas sensíveis como o entorno escolar. A motocicleta também foi removida ao depósito público municipal, e as medidas administrativas foram adotadas.

Foto: Divulgação/Semop.