Governador em exercício Ricardo Couto se reúne com novo presidente da Alerj

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, recebeu, na tarde de sexta-feira (dia 17), o novo presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), deputado estadual Douglas Ruas. O encontro ocorreu na sede do Tribunal de Justiça (TJRJ) e marcou o início do diálogo institucional entre o Executivo e o Legislativo sob a nova gestão da Casa.

Durante a reunião, o governador Ricardo Couto reforçou a importância da integração entre as instituições para o progresso do Estado e o desenvolvimento de políticas públicas de interesse da população. O presidente da Alerj, eleito também nesta sexta-feira, colocou o Legislativo à disposição para colaborar com a normalidade institucional e o bom funcionamento dos Poderes.