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PRF prende caminhoneiro com carga de “maconha gourmet” escondida em bobinas de papel na Dutra

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FOLHA DO ACO
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Um caminhoneiro de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (dia 23) ao ser flagrado transportando uma grande quantidade de droga escondida em um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem ocorreu por volta das 9h50, na altura do km 270, durante fiscalização da equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o veículo, um caminhão baú Ford/Cargo com placas de São Bernardo do Campo (SP), foi parado durante policiamento ostensivo. O motorista informou que transportava bobinas de papel de Várzea Paulista (SP) para o bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. No entanto, ao verificar a carga, os agentes encontraram 16 sacos plásticos escondidos entre o material, contendo diversos invólucros de papel alumínio com “camarão” de maconha – uma versão mais potente e valorizada da droga.

Ainda de acordo com a PRF, o chamado “camarão” é formado pelas flores da planta cannabis, que concentram maior quantidade de THC, substância responsável pelos efeitos psicoativos. Por isso, o produto pode atingir valores de 20 a 50 vezes superiores aos da maconha prensada tradicional, sendo frequentemente associado ao mercado ilegal de drogas de alto valor.

A quantidade total apreendida ainda está sendo contabilizada, mas a estimativa inicial é de cerca de 116 quilos do entorpecente. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, onde o caso será investigado.

A ocorrência contou também com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), estrutura coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que reúne diferentes forças de segurança para atuação conjunta no enfrentamento ao crime organizado.

Foto: Divulgação/PRF

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