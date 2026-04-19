Tragédia: Concessionária confirma duas mortes após explosão de bitrem com combustível na Dutra, em BM

A concessionária CCR RioSP confirmou, na tarde deste domingo (19), a morte de duas pessoas na explosão de um bitrem carregado com combustível na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre as vítimas fatais está o condutor da carreta. A ocorrência foi registrada às 14h54, no km 273 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária, além das vítimas fatais, há pelo menos uma pessoa em estado grave, uma com ferimentos moderados e outra socorrida sem classificação de gravidade. O atendimento mobiliza equipes da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.

Por medida de segurança, devido ao risco associado à carga inflamável, as pistas nos dois sentidos da rodovia seguem totalmente interditadas. O impacto no tráfego é significativo: há cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Norte e 7 quilômetros no sentido Sul.

As circunstâncias da explosão ainda não foram esclarecidas e não há confirmação oficial sobre a identidade das vítimas nem sobre quantos veículos podem ter sido atingidos.

A ocorrência segue em andamento, com atuação das equipes no controle do incêndio, resgate e avaliação dos riscos na área.

Foto: Redes Sociais