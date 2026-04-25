Suspeitos fogem e abandonam drogas durante ação da PM em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas no fim da tarde de sexta-feira (dia 24), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Os suspeitos conseguiram fugir ao perceber a chegada das equipes, deixando para trás bolsas com entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, policiais foram até a Rua Três após receberem informações sobre tráfico na região. Ao chegarem, os agentes flagraram a fuga de vários indivíduos por uma área conhecida como “curral”. Um deles, que carregava bolsas, abandonou o material durante a fuga e ainda se lançou de um barranco com acesso a um condomínio próximo a uma pedreira, conseguindo escapar.

Durante buscas, um jovem de 19 anos foi abordado nas proximidades. Nada de ilícito foi encontrado com ele e, segundo os próprios policiais, não há confirmação de que ele tenha participado da fuga. Ainda assim, ele foi levado à delegacia, ouvido e liberado, sendo relacionado como envolvido no caso.

Nas bolsas abandonadas, os agentes encontraram 467 pinos de cocaína, 176 pedras de crack, 236 tiras de maconha, além de 37 comprimidos semelhantes a ecstasy e R$ 75 em dinheiro. Após perícia, foram confirmados cerca de 0,5 kg de cocaína, 44 gramas de crack e 810 gramas de maconha. A análise das demais substâncias foi inconclusiva.

O material foi apreendido e o caso registrado na 93ª Delegacia de Polícia, onde será investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

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