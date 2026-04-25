Ação integrada resulta na apreensão de carro clonado em Volta Redonda

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal (GMVR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um veículo clonado na tarde dessa sexta-feira (dia 24) em Volta Redonda. A ocorrência contou com o apoio das câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A operação teve início após a PRF alertar as forças de segurança de Volta Redonda que um veículo com indícios de clonagem estaria circulando pelo município. Câmeras do Ciosp flagraram o carro na região do bairro Jardim Amália.

Uma equipe da Guarda Municipal foi alertada sobre o deslocamento e localizou o veículo, uma Toyota Hilux branca, estacionado na Rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa. Durante a abordagem e a análise dos elementos identificadores da Hilux, foi constatado que se tratava de um automóvel clonado.

De acordo com a verificação, o número do motor remetia a um veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro, ocorrido no dia 26 de janeiro deste ano. Já a placa correspondia a outro veículo, com as mesmas características, registrado na cidade de Nerópolis, em Goiás, o que confirmou a adulteração.

A identificação só foi possível após uma análise técnica detalhada feita pela PRF, uma vez que os sinais visíveis de identificação, como placa e numeração aparente, estavam adulterados. O proprietário do veículo original foi contatado pela PRF e informou que o carro se encontrava na garagem de sua residência, comprovando a informação com o envio de fotos em tempo real.

Durante a ação, uma mulher de 25 anos, que se apresentou como proprietária do veículo, foi conduzida à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) para prestar esclarecimentos. O automóvel foi apreendido e levado para delegacia.

A mulher alegou que adquiriu o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 160 mil, por R$ 80 mil, por meio de um anúncio em rede social. Ela afirmou ainda que não conhecia o vendedor e que a negociação foi realizada em um shopping em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A mulher foi autuada por receptação de produto furtado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, respondendo pelos crimes em liberdade. A Toyota Hilux permaneceu apreendida na 93ª DP.

Fotos: Divulgação/Semop